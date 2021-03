So konnte Mann das in der DDR machen !

Und wie es so ist, wurde unser jüngster Sohn (noch im Wickelalter befindlich) krank.Da meine Frau als Lehrerin im Daheimbleiben Schulstundenausfall oder andere Unannehmlichkeiten heraufbeschwören würde, wollte ich Zuhause bleiben und mich um unseren Sohn kümmern.Schließlich war seine Mahlzeit heran, äußerte er sich entsprechend lautstark. Als ich das Fenster öffnete, hörte ich aus den oberen Stockwerken, wer denn da sein Kind abgestellt habe und einfach nur schreien ließe?Kurz darauf holte ich ihn und sein Schreien ebbte ab. Nun sprach man davon, wie denn das sein könne, dass ein Mann sein Kind mit an die Arbeit brächte. Das fand auch mein Chef mehr als eigenartig, als er das Büro betrat und erleben konnte, wie ich den Sohnemann auf dem Schreibtisch wickelte.Da die Arbeitszeit und Arbeitnicht darunter litten und ich natürlich die Raucherpausen der anderen Mitarbeiter zur Sohnbetreuung im Rasenbereich nutzte, war nix zu bemängeln.Natürlich gestattete ich es ihr. Ich saß am Betriebsrechner, während sie auf dem seitlichen Tisch wickelte – so konnte ich sehen, ob und wie sie es ordentlich machte.Allerdings erlebten wir beide auch, wie sein plötzlicher Strahl in hohem Bogen direkt auf die Lochstreifen-Lesebürsten fiel. Schreck! Aber dann herzliches Lachen! Und als andere durch das Lachen angezogen den Raum betraten, war die Wegwischaktion bereits erledigt. Und Sohnematz schien sich besonders wohl zu fühlen!