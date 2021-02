So eine Abfuhr hatten wir noch nie bekommen

Nein!

Die Müllmänner hatten die frei gestapelten Müllbeutel zur Seite geräumt, um die drei Container zum Fahrzeug bringen und entleeren zu können. Danach sind sie wieder weggefahren.

Eine Mitbewohnerin hat danach eigenhändig die freien Müllbeutel in einen der Container gepackt und den Müllplatz gesäubert.

Gut, der Schneefall am 07./08. Februar war so heftig, dass er schier jeden Straßenverkehr zum erliegen brachte.Dass die Schneemassen eine Müllabfuhr erschwerten oder etwas verzögerten, sieht man da völlig ein.Nun waren allerdings bereits 10 Tage ins Land gegangen, als ein Auto der Müllabfuhr unsere Straße durchfuhr – allerdings nix mit nahm, was durchaus praktisch möglich gewesen wäre!So riefen wir und andere Bewohner unseres Hauseingangs die Stadtwirtschaft an, von der leider Ausflüchte und nichts Verwertbares mitgeteilt wurde – kaum mehr als eine reine Vertröstung.So habe ich den Müllplatz unseres Wohnblockes fotografiert in seiner Überlastung.Gerade, als ich das letzte Foto gemacht hatte, kam (nach noch einem harten Telefonat) ein Müllauto.Na endlich, da werden wieder normale Verhältnisse geschaffen – dachte ich.Jetzt kommt es:So war gleich wieder einer der Container erneut voll!__________________________________, würde das ein erwarteter Abtransport gewesen sein.den Rest aber stehen lässt – und sich keiner findet, die freien Beutel wie gesagt in einen der nun freien Container zu stapeln -, dann wird man noch einmal kommen müssen, um dies von Seiten der Müllabfuhr nachzuarbeiten.dass diese zusätzliche Müllabfuhr berechnet und den Mietern in Rechnung gestellt werden würde._________________________________