Silke "verleitet" zur Wortspielerei: B ü r g e r R e p o r t e r

51

Ein Spiel, welches wunderbar in die besinnliche Adventszeit passt und auch gespielt werden kann, wenn sich die Mitspieler an unterschiedlichen Orten aufhalten - also "Conora-freundlich".In meinem Fall dürfen es nur Substantive (Singular und Plural) sein, keine Vornamen, keine Ablürzungen und müssem innerhalb von 15 Minuten gefunden werden.Sollten mehrere Personen sich daran beteiligen, ergibt sich die gewonnene Punktezahl aus der Multiplikation der gefundenen Wortanzahl mit der Anzahl der Worte, welche andere nicht gefunden haben.Hier mein Beispiel des auserwählten Wortes:oder auchMeine gefundene Wortanzahl ist:Vielleicht möchte jemand mitspielen?_____________________________Die Animation von Silke Doktor siehe bei: