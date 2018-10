Sie arbeitete aus Berufung für die Jugend / (09)

Das Vertrauen zwischen Jugendgerichtshelfer und straffälligen Jugendlichen basiert auf einer unterschiedlich langen Zeit, in der gegenseitig Erfahrungen gesammelt werden, wie der jeweils Andere mit gegebenen Informationen umgeht.Eines Abends – eigentlich bereits nachts – gegen 23:30 Uhr rief es an,ging ans Telefon. „Immer ruhig bleiben! Warte mal kurz“ - hörte ichsagen. Dann fragtemich, ob ichmal zum Jugendklub in Siebleben fahren würde. Ja, jetzt. Da fuchtelt einer mit ner Pistole herum.Wenngleich ich freilich zusagte undins Telefon sagte, gleich da zu sein, war mir recht mulmig im Magen.Am Jugendklub angekommen meinte, dass es sicher nicht lange dauern würde. Ich wiederum betonte, nur 20 Minuten zu warten und dann die Polizei zu rufen. Ja, ja – und schon wargegangen.Nach 20 Minuten sagte ich mir, dass ich nun auch noch 5 Minuten warten könne. Aber mir war bang.Gut gedacht, dennkam flotten Schrittes, stieg ins Auto ein und meinte: „Kannst losfahren.“Doch nun wollte ich erleichtert erst einmal wissen, was denn da abgegangen sein.Einer „ihrer“ straffälligen Jugendlichen drohte mit geladener Pistole. Der Klubleiter hatteangerufen.sprach mit dem Jugendlichen, machte ihm die Sachlage klar und,dassda sei, um ihm zu helfen sowie möglichen Ärger abzuwenden. Da erkannte undWorte stets schätzte, gab erdie Pistole, welchedem Klubleiter gab mit dem Hinweis, dass er bitte umgehend das bestehende Problem des Jugendlichen bereden und möglichst klären solle.„Aber wenn der Jugendliche geschossen hätte?!“ - warf ich ein.„Weißt du:Gothaer Jugendlichen tun mir nichts. Wenn, dann ist er nicht von hier. Dann allerdings bekommt er es mitzu tun – und hat sicher nichts zu lachen!“ - meineganz trocken. Doch nun solle ich endlich losfahren, es sei ja schließlich spät geworden._____________________________________Die erste Geschichte zu dieser Serie kann nachgelesen werden unter: