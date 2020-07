Sehr gut, dieses unerreichbare Ziel !

In einem Internetvideo wurde ich darauf aufmerksam gemacht, mein Ziel nicht an Ort, Zeit, Sache festzumachen. Ist solches Ziel erreicht, ist man für kurze Zeit vielleicht sogar glücklich. Dann aber wird einem bewusst, dass man nun in einer Leere steht – sofern man keine weitere/höhere dieser Zielstellungen nun im Auge hat.Aufgefordert, über alle derartigen Ziele einen Grundgedanken zu benennen, welcher das Lebensziel beschreibt und deshalb im Grunde nie wirklich endgültig erreicht werden wird, ist mir meines sofort klar geworden:im Kindergarten Kugelbahnen aus Bausteinen mit anderen Kindern so gebaut, dass die Kugeln besonders lange und verzwickt rollten – Verbesserungen eingebaut und praktisch gezeigt, warum und wie, selbst dabei gelernt und dies weiter gegeben.war ein Beweis dafür, Selbst erlerntes vielfältig weiter zu geben.geschah ebenfalls vor dem Hintergrund, später damit in vielen Bereichen helfen zu können. Mit meinem jahrzehntelanger Einsatz in der Datenverarbeitung setzte ich das das total praktisch um., welche diesbezüglich „totale Laien“ sind.Und es istin Gothas „Schülerhilfe“.Gerade da habe ich dieses Jahr stark empfunden, die 12-klässler in ihren neuen Lebensabschnitt abgeben zu müssen. Einerseits war ich schon etwas stolz, dass ich ihnen eine gute Hilfe war. Das Ziel einer verbesserten Note wurde erreicht, hätte ich doch – am Lehrziel angekommen – glücklich sein und „Geschafft!“ resümieren können.Glücklich war und bin ich freilich heute noch. Aber mit ihrem Gehen gingen mir schon zahlreiche Gedanken durch den Kopf, was ich noch hätte rüberbringen können, welche Vereinfachungen oder gar erleichternde Tricks nun den Nachkommenden Schülern zu geben sein werden.Auch gibt es noch einige Mathefelder, denen ich selbst bislang zu wenig Beachtung geschenkt habe.Den nächsten 12-klässlern werde ich mehr geben wollen und können. Auch für meine Lehrart habe ich Verbesserungen entdeckt.______________________________Drei kleine Gedankengänge dazu, welche dies unterstreichen dürften:### Teil 1 ###### Teil 2 ###### Teil 3 ###