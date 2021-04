Anzeige

Schüler raus aus den Schulen ?

Den Schulen fehlen Lüftungstechniken – hat man schon seit Jahren nicht beachtet und schon gar nicht flächendeckend realisiert. So gab es eine Zeit innerhalb des Coronajahres 2020, wo dies neu entdeckt und zu DER Lösung hochgestuft wurde.



Aber die Schüler waren gegenüber den Senioren nicht DIE Quelle für Corona-Übertragungen. Bis man das „plötzlich“ wesentlich anders sah. Nun sind wöchentliche Corona-Tests für die Schulen besonders wichtig! Nun ja, noch gibt es nicht überall ausreichende Tests, die Nachlieferungen stehen auch nicht flächendeckend fest – aber ansagen und von den Schulen fordern kann man ja schon mal. Diese Art und Weise haben wir in den politischen Corona-Entscheidungen ja zur Genüge schon erlebt!

Man könnte die Schüler ja auch impfen – doch dafür sind die Impfstoffe noch gar nicht vorhanden und schon gar nicht freigegeben.



Nun sträuben sich etliche Lehrer und die Lehrergewerkschaften, normalen Schulunterricht zu machen. Das Risiko der Lehrer sei zu groß.

Auch hier könnte man mit Impfen Abhilfe schaffen – doch die Impfstoffe dafür . . .



Am besten wird wohl sein, wenn die Schüler gar nicht in die Schule gehen und stattdessen sich daheim den Lernstoff komplett selbst aneignen. Lernmethoden? Das Lernen lernen? Das hat dann zwar keine Bedeutung mehr, macht den Lehrern aber auch keine Sorgen.



Was und wie aus diesen Schülern einmal Facharbeiter, Wissenschaftler, Künstler werden, das liegt so ganz allein an den Jugendlichen selbst. Weil keiner die Verantwortung tragen möchte, wird sie auf die Jugend weiter gereicht.

Und wenn man Fachleute braucht, wird man das Ausland bewerben, hoffend, dass es dort solche gibt – ganz gleich, ob sie dort nicht gar viel mehr benötigt werden – diese Ausweichwerbung kennen wir ja auch schon.



Abgesehen davon binden daheim lernende Schüler ihre Eltern zumindest für deren Sorgepflicht auch an Zuhause und machen es ihnen schwer bis unmöglich, ihren Beruf auszuüben.



Die „Corona-Pandemie“ macht neben ihren gesundheitlichen Gefahren besonders deutlich, wie wir die „politische Pandemie“ über Jahre hinweg aufgebaut haben und nicht in der Lage sind, ihr umfassend bedenkend zu begegnen.

Überall werden Flickenteppiche geschaffen, fehlt komplexes Denken und dann auch Handeln. Statt darauf Augenmerk zu legen, wie man mit dem Corona-Virus leben lernen kann, möchte man Löcher flicken – besser wären da offenbar notwendige neue Leitungen.

_________________________________



Mich würde schon mal interessieren wie viele Corona-Infektionen bislang prozentual auf Schüler und wie viele Prozent auf die Lehrer gefallen sind. Das wäre meines Erachtens eine klare Sicht auf die Gefährdungslage durch und für die Schulen, die Schüler und Lehrer.



Auch wird regelrecht unter den Tisch geschoben, wie das Verhältnis von Corona-Erkrankungen/Sterbefällen zur Gesamtzahl schwer Erkrankter/Toter ist. Gut, es gibt sicher derartige Vergleiche. Doch werden sie nicht so kommuniziert, dass der „Normalbürger“ sie sehen und eine objektivere Sicht bekommen kann.

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: