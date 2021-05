Oh Schreck – doch nix passiert

Besonders seine Kriegs- und Gefangenschaftserlebnisse faszinieren mich immer wieder.Über die Familie hat er nix geschrieben. Er wollte nicht, dass später sich einer falsch verstanden fühlen könnte.Allein über mein Omchen lies er sich aus – sie war ja auch eine total liebenswerte Frau._____________________________Da Vati während des Frontdienstes sehr oft mit dem Stab telefonieren musste, war am anderen Ende der Leitung meist eine wunderbare Frauenstimme. Sie sei so toll gewesen, dass er sich schier in sie etwas verliebte. Nun wollte er die Frau dazu natürlich auch einmal „in echt“ kennen lernen!Ob er es sich so organisiert hatte oder blanker Zufall war, musste er eines Tages zum Stab. Dort suchte er die Telefonzentrale.Als er diese gefunden hatte und die Tür aufmachte, saß da mit dem Rücken zu ihm eine junge Frau. Es war genau ihre Stimme, in die er bereits etwas verliebt war!Schnell machte er die Tür wieder zu, hoffend, nicht bemerkt worden zu sein.Er traute sich nicht? Nein, das war es nicht.Da hatte er diese Frau gesehen, welche (nicht ganz übertrieben) auch auf zwei Stühlen gut Platz gefunden hätte! Die Stimme und Person passten für ihn überhaupt nicht zusammen.Natürlich hat Vati auch gern weiter mit dieser Stimme telefoniert – nur begegnen wollte er der dazu gehörenden Frau nicht.______________________________Diese leicht humorvolle Begebenheit ist sicher verständlich.Doch eine abschreckende Frau aufgrund ihrer Körperfülle oder anders nicht als gewünscht oder für den Betrachter ungewöhnlich aussehend?Da muss Mann schon einmal in sich gehen und die Luft anhalten – weiß Mann denn, wie er selbst in den Augen anderer erscheint?Es sind nicht die Äußerlichkeiten, deretwegen man erschrecken sollte. Es sind das Gehabe, die Meinungen, das Auftreten des Gegenüber, bei denen das Erschrecken verständlich sein kann.Erschrecken und gar Ablehnen, allein, weil einem das Aussehen nicht passt oder andere Meinungen nicht der eigenen entsprechen, wirft stets ein schlechtes Licht auf den Betrachter selbst.