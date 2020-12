Nicht Café aber natürlich Kaffee

Als ich heute wieder einmal dort war, um(gemahlen) für ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen, nutzte ich die Gelegenheit, erst einmal eine Probe selbst zu kosten – und war, wie schon immer einfach nur begeistert!Zusammen mit einem kleinen Festtagsstollen einer Süßigkeit und mit Zweigen geschmückt, wird es auch dieses Jahr den Adressaten genüsslich erfreuen – und zusätzlich darüber hinaus eine Freude in die Corona-Zeit bringen.Mir geht es darum, in schlechten Zeiten nicht vorrangig das zu betrachten, was alles nicht geht oder unschön ist. (Das verliere ich freilich nicht aus den Augen.)Doch liegt mir sehr daran, von den Möglichkeiten des Schönen und Wünschenswerten immer ein kleines Stückchen in den Vordergrund zu heben, um der Lebensfreude den Atem nicht ausgehen zu lassen.Zum Wochenende wird das kleine Adventspäckchen den Weg nach Kaarst nehmen und zu Beginn der kommenden Woche unser Adventslachen beim Öffnen herauspurzeln lassen.. . . Freude zieht in jeden Raum . . .( ca. 02 Min )