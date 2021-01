Neujahr 2021 – mein Start ins neue Jahr

*** Darunter sind freudvolle Ergebnisse von Nachhilfeschülern, geschafftes Abitur und wieder festgestellte Leistungsverbesserungen. Auch habe ich meine „Mathe-Hilfe“ weiter verbessert/vervollkommnet.*** Die Verbindung zu einer Reihe von BürgerReporternn (BR) ist erfreulich, spornt an, gibt dem Schreiben eigener Beiträge und Kommentare noch mehr Freude.*** Die Aktion „bemalter Steine“ ist etwas Bleibendes und machte mir sehr viel Freude. Und die Auswertung der bemalten Steine der BR steht nun am Beginn des neuen Jahres.__________________________Den Silvesterabend haben wir ganz gemütlich in unseren vier Wänden verbracht.Allen – mir wichtigen – Menschen einen guten Jahreswechsel zu wünschen . . . nein, ich wollte zum Jahresbeginn einen Gruß senden.Kurz nach 17 Uhr genossen wir im Fernsehen die „9. Sinfonie“ Beethovens im Leipziger Gewandhaus – wie eigentlich jedes Jahr.Das Einzige, was uns etwas störte, war, dass es eine Aufzeichnung aus dem Jahr 2016 und somit nicht Corona-entsprechend war.Dies zu benennen hat damit etwas zu tun, dass wir am heutigen Neujahrstag das Konzert der Wiener Philharmoniker ansahen und anhörten – auch immer wieder ein kultureller Leckerbissen in jeder Hinsicht!Dieses Konzert stand voll unter der Beachtung unserer Corona-Zeit. Kein Publikum! Das Orchester spielte im Leeren Saal, wobei das Programm sowie das ausschmückende Blumenmeer wie immer waren. Die Orchestermitglieder applaudierten sich selbst, so dass diese Anerkennung nicht fehlte.Dagegen verblasste die Darbietung der „9. Sinfonie“ am Silvesterabend total.____________________________Nachdem ich heute die beabsichtigten Jahresanfang-Grüße per SMS bzw. eMail versandt, das Neujahrskonzert wie das festliche Mittagsmahl genossen und Skispringen in Partenkirchen gesehen hatte, dachte ich daran, wie nun das neue Jahr werden könnte!Was erwarte ich?Im Grunde genommen erwarte ich von anderen erst einmal nix.Da es um mein Leben geht, werde ich etwas tun müssen – und will es auch!noch besser Mathe-Nachhilfe geben – nun bereits das neunte Jahr.gerne wieder PC-Kurse weiter geben können – die Frauen würden sich schon darauf freuen und bitten mich, dies nicht wegfallen zu lassen, wenn es wieder möglich sein wird.jeden „Strohhalm“ aufnehmen wollen, Kultur zu erleben, Gemeinsamkeiten auch oder gerade mit den BR im Auge behalten, sowie mein soziales Engagement nicht ruhen lassen wollen.(Familie ist privat – lasse ich also hier mal einfach weg.)Meine Lebensfreude wird bereichernd aufblühen, je mehr mich auf diesem Weg begleiten oder ich begleiten kann.Deshalb rufe ich allen zu, gestaltet Euer Leben / Eure Aktivitäten auch nach vorn und in jeder Richtung ebenso positiv!Und bleibt oder werdet gesund, trotzt der Corona-Pandemie, lasst Euch nicht unterkriegen.___________________________Wenn ich unsere Bundeskanzlerin, Dr. Angela Merkel, hier mit eingetragen habe, so deshalb, weil es wohl ihre letzte Neujahrsansprache als Bundeskanzlerin gewesen war.