Meine Gedanken gehen Mutti nach . . .

Fotos meiner ersten Lebensjahre zeigen mir immer wieder, wie viel von ihr ich angenommen habe und mich noch heute prägt. Allein bereits die optimistische Lebenslust, die Freude und Bestätigung in gemeinsamem Handeln – spielen / arbeiten / feiern / füreinander da sein – lassen Mutti in mir weiter leben.Die wohl harte Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis tief hinein in die Fünfziger Jahre haben mich zwar nicht unmittelbar betroffen. Doch kann ich mich noch deutlich daran erinnern, wie sehr sich Mutti über eine Prämie freute, weil mir dadurch mal extra Schuhe gekauft werden konnten.Besonders schöne Erinnerungen habe ich an die „Feste“ welche Mutti uns feiern ließ:„Erntefest“- wenn die Kartoffeln im Keller waren.„Wärmefest“- wenn die Kohlen eingelagert waren.Auch die Geburtstage und jegliche Gelegenheiten, etwas zu feiern sind mir wärmstens erinnerlich.Vor allem ihre spritzige Art und Weise klingt nach:### Mutti, du musst nicht mit zum Auto gehen.### Besucht uns ruhig etwas öfter. Gut, Mutti, da werden wir jede Woche zweimal kommen.###Der zweite Weihnachtsfeiertag war traditionell alle Jahre gemeinsam bei und mit Mutti und Vati! Eine der vielen gepflegten gemeinsamen Zeiten.