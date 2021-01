Meine falsche Entscheidung

Nun mögen die schneelosen Winterjahre vielleicht in Vergessenheit geraten sein, doch an die Jahre mit Schlitten und Ski bleiben in der Erinnerung.Bevor ich zu Weihnachten eines dieser Jahre einen Hörnerschlitten geschenkt bekam, bestand die Freude im Hang-hinunter-rutschen!Er war der längste in der Nähe und ließ uns am weitesten rutschen? Wir fanden stets einen Wettbewerb, so auch bei diesem Rutschen.Mein Omchen machte mich darauf aufmerksam, dass Mutti dieses Rutschen nicht gefiel, weil man da ganz schnell den Hosenboden durchscheuern könne.Nun ja, meine Schwester hatte Segeltuch-Handschuhe. Diese waren freilich auch stabiler als eine Stoffhose. So stibitzte ich mir diese – äh - lieh sie mir aus.So rutschte ich fröhlich, auf den Händen – also eher auf den Handschuhen – sitzend.Hui, war ich schnell und rutschte oft auch am weitesten!Freilich waren die Segeltuch-Handschuhe dicker als eine Hose – doch sie scheuerten sich mit der Zeit auch recht schnell durch.So kam, was kommen musste: Ich konnte sie zwar immer wieder zurücklegen. Doch sie waren mehr als spröde, als meine Schwester sie nutzen wollte.Hui, waren das heftige Worte von Omchen – und erst meiner Mutti.Spätestens als Vati mich zur Brust nahm, wurde mir klar, dass eine durchgerutschte Hose billiger gewesen wäre als diese tollen Handschuhe.Nur gut, dass ich zum nächsten Weihnachtsfest meinen Hörnerschlitten geschenkt bekam.Da konnten noch zwei mit drauf. Auch war er ein richtiger FlitzerDas Schneerutschen war Vergangenheit!