„meinAnzeiger“-Internetportal-Redaktion: zweifelhafter Umgang mit BR

Ein weitere Gesichtspunkt lag darauf, das Miteinander der BR (BürgerReporter) zu stärken, war ich Initiator des ersten und anderer BR-Treffen. Erhielt sogar als einen redaktionellen Preis einen Besuch der Erfurter Messe.Dann änderte der „mA“ Ende 2017 /Anfang 2018 sein Outfit, wurde umgestellt und angepasst an die hauptsächliche Nutzung per Handy und Tablet mit großem Werbeeinspiel. Dabei gingen zahlreiche Dinge des Portals verloren – wurden Bindungen von BR regelrecht abgehackt.Das zeigte, dass die Redaktion keinerlei echten Einfluss auf diesen Portalwandel hatte und/oder kein Interesse bestand.So schrieb ich letztlich nicht mehr in das „mA“-Portal, waren die Differenzen zur passiven Redaktion entsprechend groß gewachsen.Bis Februar gestatte man mir auf meine Bitte, meine ca. 1500 Beiträge textlich aus dem Internet für mich zu archivieren.Dann ruhte meine BR-Tätigkeit völlig.Vor vielen Wochen wurde ich über eMail gefragt, ob ich meine Beiträge löschen mag oder sie seitens der Redaktion gelöscht werden sollen.Ich antwortete, dass ich meinerseits nichts lösche. Sollte die Redaktion ein Löschinteresse haben, müsse sie das selbst tun.Nun wurde mir der Zugang zum Portal gesperrt.Bis vor wenigen Tagen konnte ich noch meine Beiträge zumindest aufrufen/ansehen und lesen, wie oft auf sie zugegriffen wurde.Das wundert mich nicht sonderlich, hatte ich ja bei dieser Redaktion damit rechnen können/müssen.Dass dies (bis jetzt / also auch nachträglich) nicht geschah, weist deutlich darauf hin, welch ungehobelten Umgang die Redaktion gegenüber ihrem (ehemaligen) langjährigen BR besitzt, sich nicht einmal traut, klare Kante zu zeigen.Nun wurde ich von BRn darauf hingewiesen, dass ich mich doch neu anmelden könne.Ja, das wäre eine – wenn auch falsche – Reaktion.Was soll ich in einem Internetportal, bei dem ich heimlich gelöscht wurde – also nicht gewollt bin – an Aktivität zeigen?