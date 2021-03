(M)ein „Hase“ als mehrjährige Fahrbegleitung

Die ersten Monate fuhr ich täglich früh hin und abends wieder zurück nach Gotha. Damit ich diese Fahrt nicht so ganz alleine machen musste, schenkte mir Heide einen Plüsch-Hasen.Zuerst setzte ich ihn auf den Beifahrersitz – wo er aber immer aus dem Sicherheitsgurt fiel.So bekam er schon bald einen speziellen Platz, wodurch wir beide hautnah verbunden die täglichen Fahrten absolvierten.Wir waren jahrelang unzertrennlich, fuhren alle Strecken gemeinsam, wenn wir allein im Auto warenEin Junge auf dem Rücksitz sah mich mit dem Hasen auf der Brust. Das Auto ließ sich überholen und überholte wieder - aber langsam -, so dass alle Insassen den Hasen sehen konnten – und lachend weiter davon fuhren., dass man das Nummernschild unseres Autos beim Geblitztwerden nicht lesen konnte. Dennoch bekam ich einen Bußgeldbescheid. Man hatte den Hasen gesehen und war durch ihn über ein zurückliegendes Blitzen auf mich gekommen. Gut, damit konnte ich leben, das war es mir wert.Auf dem Weg nach Kassel wurde eine Baustelle eingerichtet. Eine weiträumige Umfahrung gab es. Doch alle fuhren einen Landwirtschaftsweg - die kurze Umfahrung. Also wir zwei beiden auch. Keine Frage, die Polizei nutzte die Gelegenheit, um alle abzukassieren. Mich auch mit 10 DM.Die über uns zwei schmunzelnden Polizisten machten mich darauf aufmerksam, dass dort nicht lang zu fahren sei, worauf ich antwortete, dass ich heimwärts wieder da lang fahren und das Bußgeld also schon mal einplanen würde.Als ich am späten Nachmittag zum Wiederholungstäter wurde, hielten mich zwei Polizisten an und forderten 20 DM! Also so gehe das nicht, warf ich ein! Man könne nicht für das gleiche Vergehen einmal 10 DM und dann wieder 20 DM verlangen. Ich wüsste, wovon ich spräche, denn früh waren es 10 DM!Die beiden Polizisten sahen sich verwundert an, schauten ins Auto, sahen den Hasen auf meiner Brust sitzen und meinten, dass dies ja nun gar nicht ginge. Daraufhin bat ich, mir doch bitte zu sagen wo das direkte Verbot dafür stünde, weil mir das bislang noch niemand konkret sagen konnte oder wollte.Daraufhin schüttelte der eine den Kopf, zeigte seinem Kollegen an, dass ich wohl nicht ganz dicht sei, so dass dieser mich kurzer Hand durchwinkte.Natürlich folgte ich seiner Weisung und wollte fast anmerken, wie es denn nun mit dem Bußgeld sei, weil es doch ohne 10 DM auch nicht richtig sei, wenn man von gleichen Strafen ausgehen würde.Als ich einmal in eine normale Kontrolle geriet, wurde ich gefragt, was denn der Hase auf meiner Brust solle? Im Brustton der Überzeugung antwortete ich, dass es ihm auf dem Beifahrersitz immer schlecht würde und er auf der Brust auch mehr sehen könne.Allseitiges Lachen – und ich wurde (ohne kontrolliert worden zu sein) weiter gewunken._________________________________Wenn ein dies gelesen habender Mensch nun meint, dass ich etwas anders ticken würde, so kann ich dem ruhigen Gewissens zustimmen und darauf hinweisen, dass mir dies wohl schon in die Wiege gelegt wurde. Jedoch ist es nur eine meiner harmlosen Macken.Und wenn es zum Lächeln Anlass gegeben hat – Herz, was willste mehr!