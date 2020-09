Mein fröhlicher Beifahrer

Während er vorher etwas eingeklemmt wurde, damit er nicht herunter rutschte, geht das jetzt nicht mehr so.Da hatte Heide DIE Idee! An die Scheibe wurde ein Waschlappensaughalter so angebracht, dass der haken in das Halstuch des Teddys gehängt wurde. So sitzt er frei aber bleibt sitzen.Früher sind "meine Beifahrer etwa alle 5.000km runtergerutscht.Mal sehen, wann er das nun tun wird.Wir beide, der Teddy und ich, sind ein prima Team, welches allerdings bereichert wird,wenn Heide neben mir sitzt!