Mein Dank den bewundernswürdigen 28 Frauen meines PC-Anfänger-Kurs-Jahres 2017/2018

Diesmal war ich allerdings mehr als beschämt, welches großes Dankeschön in den verschiedensten Formen mir die Frauen entgegen brachten. Allein schon ihr zahlreiches Kommen zur Kaffeerunde war beeindruckend.Da nimmt es nicht Wunder, dass ich allen – auch den Urlaubern oder anderweitig Verhinderten – noch am Abend eine besondere Dankes-eMail sandte.Heute nun habe ich einen Gutschein bei „MEDIMAX“ (um einen Betrag erhöht) für einen neuen „Beamer“ umgesetzt, auf dessen Einsatz bei den neuen PC-Kursen ab September ich mich schon heute besonders freue!Mein bisheriger „Beamer“ hat mir seit Januar 2008 über 10 Jahre in meinen Veranstaltungen gute Dienste geleistet – im „Musikalisches LiteraturCAFE“ / „Engagiert für Gotha . . ., einmal privat“,/ Adventsfeiern und eben den PC-Kursen.Seine Rolle wird nun der Neue übernehmen. Damit kann ich den PC-Kurs-Frauen ihren Dank erwidern und ihnen gut zurück geben.Nun ja, nicht so ganz, weil sie ab September alle 14 Tage einen „Praxiskurs“ besuchen können, in dem ich nur auf ihre Fragen eingehen möchte und die Kommenden selbst die Lösungen für sich gestalten werden.__________________________________Mit diesem Betrag mächte ich einerseits meine Freude über die so „anhänglichen PC-Kurs-Frauen“ ausdrücken und ein weiteres Dankeschön an sie senden, wie ich hiermit auch die Vorfreude auf das nächste PC-Kurs-Jahr zeigen möchte – wenngleich es erneut eine große Herausforderung für mich wird, der ich mich freilich gern erneut stellen möchte.