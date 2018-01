Mein Aufbruch ins neue Kalenderjahr 2018

Auch würde ich mich freuen, wenn die Politiker nicht nur ständig wiederholen, was sie alles tun wollen und notwendige Änderungen angehen werden, sondern erleben, dass sie sich auch aktiv und nachhaltig tatsächlich engagieren und das Gewollte umsetzen – echt in die Wege leiten.Besonders freue ich mich auf die vielen Menschen, die ich gerne wieder treffen, mit denen ich wieder plaudern oder Veranstaltungen besuchen möchte.Dazu gehören auch die Nachhilfelehrer, mit denen ich gerne weiter um bessere Noten mit und für die Nachhilfeschüler wirken möchte.Das Vergnügen, im Frauenzentrum PC-Anfängerkurse für Frauen anzubieten ist eine spezielle Vorfreude wert.Schließlich möchte ich weiter fotografieren und auf Video einfangen, um damit im Internetportal für Gotha und Interesse an Thüringen zu werben.Fröhlich denke ich auch schon an den Internationalen Frauentag (08.März), an dem ich wieder vor die Wohnungstüren unseres Hauses so viel Nelken stellen werde, wie dahinter Frauen und Mädchen wohnen.So gibt es für mich viele Gelegenheiten, mich auf das neue Kalenderjahr zu freuen.Wenn ich dann kurz vor Weihnachten meinen nächsten Adventsnachmittag erfolgreich gestaltet habe, hoffe ich, auf ein wieder gelungenes Jahr zurückblicken zu können.Allen Lesern wünsche ich, dass sie auch einen solch vielschichtigen guten Ansatz für das begonnene Jahr haben und umsetzen werden.Dafür ausreichende Ausdauer und vor allem Gesundheit!