Mathe-Thema: „Die Sex-Probleme“

Meine erstaunte Nachfrage bekam die gleiche Antwort.Vorsichtig fragte ich, ob die Schülerin mir mal eines erläutern könnte? - Da stellte sich heraus, dass eses sich umhandelt! Auch waren es keine Probleme sondern für jede der 6 Aufgaben eine Lösungsmethode.Aber für eine ersten Schreck und ein abschließendes Schmunzeln hatte es gereicht!___________________________________hat sich mir in den vergangenen Tagen aufgemacht.Eine Drittklässlerin könne alles rechnen, kommt aber mit derund derin Mathe nicht klar. Auch die Eltern würden ihr das nicht erklären können.Bei der „Balkenrechnung“ handelt es sich um Minus-Rechnung.So setze ich mich mit dem Mädel hin und zeigte ihr Subtraktion an zwei Beispielen. Dann löste sie prima allein zwei weitere. Ich sah keine Probleme!Das angehängte Foto (Bild 1) zeigt, wie die Kinder „so rechnen“ müssen.Sie lernen da eine Methode, welche für größere Zahlen schon gar nicht mehr geht und bald von der normalen Subtraktion (des Untereinanderschreibens) abgelöst werden wird.Sie lernen also etwas, was sie nicht brauchen! Das ist somit bereits ein Bildungsproblem! Wer hat sich das ausgedacht und in ein Lehrbuch gebracht? Wer hat das genehmigt? Wer hat sich mit diesem Unfug eine goldene Nase verdient?Sind Sie bitte nicht neugierig auf die "Fahrkartenrechnung". Diese ist genauso schlimm - nur anders.___________