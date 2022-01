Mathe - Liebe - Nachhilfe

Eine prima Schülergruppe von 11-Klässlern, vier Mädel und ein Junge, waren wohl eines Tages darauf gekommen, mich auszufragen oder in die Mangel zu nehmen.Damit hatte ich so direkt nicht gerechnet, hätte so etwas allerdings schon erwarten müssen. Was könnte ich denn da rauslassen?(Fröhliche aufmunternde wie neugierige Gesichter lächelten mich an.)Nun musste ich dieser Herausforderung begegnen und mich gleichzeitig aus der Schlinge ziehen!, erlebte Geschichten über Kinder oder meine eigene Jugend aufgeschrieben und in einem kleinen Büchlein zusammengestellt zu haben.Erst Enttäuschung wich der Neugier.So brachte ich es das kommende Mal mit, legte es aber unter das Schreibpapier.So holte ich es hervor und reichte es herum.Gern ließ ich mich breitschlagen und las zwei der Kurzgeschichten vor. Und tatsächlich arbeiteten alle und hörten mir gleichzeitig zu.Jedes weitere Mal durfte ich jeweils zwei weitere Geschichtchen vorlesen müssen.- fingen aber auch erst zu arbeiten an, wenn ich das Büchlein öffnete.Doch bald hatte ich alles vorgelesen.Natürlich konnte ich es nicht vermeiden, dass mich die Mädels ab und an damit aufzogen, wie ich als Kind mal gewesen war.Ihnen schien es Spaß zu bereiten, mich störte es nicht – und ein kleines bisserl bin ich heute noch stolz auf diese Zeit._____________________________________