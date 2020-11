„Mathe – Hilfe“ erweitert

ein DIN-A4-Blatt

Gerade isttotal aktuell. Und schon länger trug ich mich mit dem Gedanken, eine Zusammenfassung zu erstellen fürNatürlich war wieder das Ziel, diese Thematik aufzu bekommen.Als Termin setzte ich mir den Oktober 2020Und genau am gestrigen Reformationstag habe ich mich drangemacht und tatsächlich geschafft was und wie ich es gedacht hatte!Freilich habe ich da nix Neues geschrieben – allerdings die Darstellung schon ungewohnt fast programmiert gewählt:Wenn . . .dann . . .sonst . . .Mal sehen, wie dies bei den Schülern ankommt?!Wenn es so Anklang findet, wird diese Thematik den nächsten Druck meiner „Mathe – Hilfe“ ergänzen.Denn wie ist es in der Schule?Ein Thema wird begonnen – z.B. Bruchrechnung –, eine Reihe von Stunden wird das jeweilige Thema behandelt und mit einer Arbeit abgeschlossen.Für die Schüler ist das etwa gleichzusetzen mit: „Tür zu / Schlüssel weg / das wars dann“.Weder der Lehrer noch die Schüler nehmen sich die Zeit, das Wesentliche zumzu schreiben, um später nicht in den Aufzeichnungen blättern zu müssen – denn die Themen erscheinen ja danach meist in weiteren Stoffgebieten wieder.Meine „Mathe – Hilfe“ ist so gedruckt, dass die Blätter zu einem Thema nicht auf Vorder- und Rückseite durch umblättern eingesehen werden, sondern durch aufblättern nebeneinander komplett im Blick liegen.Herz, was willste mehr!