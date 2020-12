„Kirchbergknirpse“ bekommen eine „Wachs-Steine-Kerze“

*** 01 *** Eine Idee wird in Ernstroda zu einem gelegten Pfad mit bemalten Steinen*** 02 *** Zum Überwintern werden diese Steine schließlich eingesammelt und in einem großen Behälter des Erstrodaer Kindergarten aufbewahrt.*** 03 *** Eine weitere Idee kommt ins Spiel und*** 04 *** am 18. November wurden diese Steine hervorgeholt und mit Unterstützung durch einige Kinder aus ihnen Buchstaben und Zahlen gelegt, welche in Fotos festgehalten werden*** 05 *** Die Fotos der Buchstaben/Zahlen wurden nun aufbereitet, so dass man in verschiedenen Größen Schriften erstellen kann.*** 06 *** Dies im Internetportal „my heimat“ veröffentlicht, gefiel so sehr, dass diese „Stein-Schrift“ sogar auf CD gebrannt versendet wurde (durch den Kindergarten genehmigt).*** 07 *** Der Empfänger war so begeistert, dass er einen Dankesbrief schickte, in dem Geld war, welches den Kindern des Kindergartens per Süßigkeiten zukommen sollte.*** 08 *** Es wurden Gummibär-Tütchen gekauft und dem Kindergarten als Dank übergeben, so dass alle Kinder eines bekommen konnten – nicht nur die mit gelegten Kinder.*** 09 *** Ein Dankeschön des Kindergartens kam am Vortag des „Heiligen Abends. .*** 10 *** . . . Sie eine Kerze mit „Wachs-Steinchen“ ( A, B, C, 1, 2, 3) belegte und mir gab, um sie dem „Evangelischen Kindergarten ‚Kirchbergknirpse‘“ zu schenken!Sobald es geht, werde ich dies tun.Und es ist nun durchaus möglich, dass damit die wunderschöne „Stein-Geschichte“ ihren Abschluss findet. Ein „steiniger Weg“ voller Freude auf allen Seiten sowie eine gute Aufbewahrung und Nutzungsmöglichkeit der fotografierten Stein-Buchstaben/Ziffern.Vielleicht werden die Steine schließlich im kommenden Jahr zu einer Sonne im Garten des Kindergartens gelegt.______________________________Dies alles ist in Beiträgen beschrieben und kann hier nachgelesen werden: