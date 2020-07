In gewisser Weise war ich ein (einzig)artiger Schüler!

Im Zusammenhang mit Schulabschluss meines Enkels Johann sausen mir viele Erinnerungen an die eigene Schulzeit durch den Kopf. Zwei davon möchte ich hier preisgeben:In der 5.Klasse hatten wir erstmals Physik und das fand ich toll. Viel wurde experimentiert und dabei Dinge festgestellt, die mich faszinierten in ihrer Einfachheit sowie grundsätzlichen Bedeutung. Wen wundert es, wenn man da Forscherdrang verspürt und diesen in die Tat umsetzen möchte.So kam es, dass ich schon in der 6.Klasse eines Tages ganz oben im Treppenhaus der Schule stand und hinunter guckte. Da wollte ich zu gerne mal Unterschiede im freien Fall ausprobieren. Einen abgebrochenen Radiergummi würde ich hinunterfallen lassen, hatte ihn schon in der Hand. Doch weil gerade keiner unten stand, stoppte ich zuerst zum späteren Vergleich den Fall der Spucke. Die Zeit, welche meine Spucke nach unten brauchte reichte allerdings auch aus, dass eine plötzlich erscheinende „Raumpflegerin“ diesen Versuch vereitelte und …Meine Eltern erfuhren bald darauf, dass ihr Sohn die arbeitende Bevölkerung nicht achtet sondern sie bespuckt!!! Ich erklärte es Vati in einem extra von ihm gewünschten Gespräch. Er ermahnte mich, wobei seine Augen etwas eigenartig blitzten. Was mochte er wohl gedacht haben?Frau Fleischer, meine Klassenlehrerin der 4.Klasse, war offensichtlich reichlich gewachsen, wobei sich das weniger in der Länge zeigte. Da wir Schüler sie ja eigentlich „fertig machen“ wollten, hatte ich eine Idee, die alle gut fanden. So schoben wir die drei Bankreihen gleichmäßig etwas zur Tür, so dass anders gebaute Lehrer aber nicht Frau Fleischer zum Lehrertisch gelangen konnten.Wie immer kam sie stürmisch in die Klasse, bemerkte natürlich nichts und – klemmte auch schon zwischen Wand und rechter Bankreihe. Wutentbrannt rüttelte sie sich da raus und verließ mit deutlicher Weisung für kurze Zeit das Klassenzimmer.Natürlich schoben wir alles wieder zu Recht, wobei ich schon zahlreiche Stimmen vernahm, welche diesen Streich von Anfang an nicht gut gefunden haben wollten.Als Frau Fleischer wieder (verhalten) hereinstürmte und zum Zeichen ihrer Wut die Tasche auf den Tisch knallte, fiel ihr Füller heraus und zu Boden. Schnell war ich zur Stelle, um ihn aufzuheben und ihr zu geben. Mit leicht freundlichem Gesicht meinte sie, dass ich wenigstens ein artiger Schüler sei.Doch das hatte ich ja schon oben erwähnt.