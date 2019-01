In Bratislava hat „Ema“ heute ihren Namenstag – und . . .

G r a t u l a t i o n, E m a !

Ja, jahrelang habe ich die Bedeutung dieses Tages nicht gesehen / ignoriert, weil ich ihn im eigenen Leben nicht als wichtigen Lebenstag kannte und er in der Familie nicht begangen wurde.Nun möchte ich auf diesem Weg der „Ema“ zu ihrem Namenstag gratulieren, die bereits fünf Jahre alt geworden ist und mit ihrem fröhlichem Wesen, ihrem großen vor allem kulturellen Interesse, ihrer Tanzfreude ein lebensbejahendes Mädel ist, dessen Ausstrahlung zu dem auch jeden begeistert!Mit mir gratulieren Dir auch das „Krokodil“ und der „Teufel“ zusammen mit dem „Kasper“!Alles Gute und beste Gesundheit und viel Spielfreude in Deinem jungen Leben, liebe Ema!_________________________________„Namenstage“ werden in einzelnen Ländern an unterschiedlichen Tagen begangen: