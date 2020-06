Ihr sehe ich immer gern zu und nach

Da jedoch Sonntag war, empfand ich diesen Auftritt schon als echte Zumutung. Er war gewiss der Einzige, der sich an seinem Auftritt und der regen Anteilnahme freute.Sie fährt mit dem Auto fast bis zum letzten der sechs Eingänge unseres Blocks, nimmt den Packen Post in die Hand bzw. einen Teil unter den Arm und beginnt die Briefkästen zu bestücken.Jedem, dem sie begegnet, wirft sie ein leichtes Lächeln zu und erwidert einen Gruß.„Sie haben heute keine Post!“ – höre ich sie unvermittelt sagen und frage mich wieder einmal, wie sie das bei den vielen Zustellungen wissen und sich merken konnte! Mein verdattertes Gesicht ist ihr offensichtlich immer erneut diese Bemerkung wert.Also gut, sie kommt nicht Sonntag in der Frühe, wo alles sowieso rundum noch leise ist. Aber man hört sie nicht und kann ihre Wegstrecke auch nicht anhand der Briefkastendeckelzuwürfe nachvollziehen. Ja, die Postkästen sind danach auch (fast) alle geschlossen, was man ja dazu bemerken muss.(Auch ich habe schon einige Postwurfsendungen selbst gemacht und kann es deshalb laienhaft beurteilen.)Nun hoffe ich nur, dass der sonntägliche Briefkastenbestücker es noch lernt und so wird, dass man ihn gar nicht mehr bemerkt, weil man nichts mehr hört – er also seinerseits die Sonntagsruhe ehrt.