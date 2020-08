„Ich bin vorne nicht ganz dicht. Da sagte meine Frau, dass ich vorsichtshalber lieber schnell mal zu Ihnen fahren und nachsehen lassen solle!“

So ist es auch in diesem Fal gewesen:Als ich vor Jahren ins Autohaus kam, standen bei der Problem-Annahme eine ganze Menge Menschen – etwa für 30 Minuten Wartezeit. Ich ging vor, hielt Abstand und Ausschau nach einem Mechaniker. Da ich Stammkunde war, fragte mich eine der Damen nebenbei: Na Herr Zerbst, was möchten denn sie?Alle schauten in mein ernsthaft gehaltenes teilnahmsloses Gesicht, lächelten oder sprachen hinter vorgehaltener Hand. Was – das konnte ich mir denken – wollte es ja so.Dann sagte einer, dass ich da wohl besser zum Arzt gehen möge. Ich unter schallendem Gelächter mit gesenktem Kopf: Oh, das ist mir aber jetzt peinlich – und ganz langsam begann ich, in kleinen Schritten wieder zu gehen.Da rief die Dame einem Mechaniker zu, dass er– und lachte fröhlich und frei dabei.Nun lachten alle, ich hatte meinen Mechaniker, der stellte fest, dass es normal von der Klimaanlage außen abtropft – kein Fehler, alles in Ordnung.