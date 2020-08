Hurra! Das neue Schuljahr!

Gerne lasse ich auch die letzten Corona-Wochen und Monate hinter mir, wenn sie auch in ihrer Abwechslung durch Online-Schülerhilfe auch ihren Reiz hatten.So ganz „normal“ wird es freilich noch nicht werden, weil die Kurse, wegen Corona noch nicht voll besetzt werden dürfen.Aber das bereitet der Freude auf das gemeinsame Lernen keinen Abbruch.Und es wird ein anderes Schuljahr werden – nicht allein wegen Corona.Neben den Kursen in der Schülerhilfe möchten einige Schüler weiterhin Online-Schülerhilfe nutzen, was für jene mit weitem Anmarschweg ja auch schon deshalb verständlich ist.Auch die Vermittlung der einzelnen Mathe-Themen möchte ich ab morgen etwas anders gestalten.Dabei ist es mir nach wie vor wichtig, mit den Schülern zusammen die Methoden zu üben und zu erlernen, wie man eine Aufgabe „in Matheu übersetzt“ und „Lösungsansatz“ sowie „Lösungsweg“ findet. Ja, ich möchte zeigen, wie man das Lernen erlernen kann. Es ist meine umfangreichste Aufgabe, die Hilfsmittel in Erinnerung zu bringen, welche sie bis dahin schon gehabt aber nicht so erst genommen und oft schon vergessen haben.Mein Erfolg in den letzten etwa zwei Jahren, von 4 auf 1, werde ich dabei vielleicht nicht wieder erreichen – ist aber auch bereits ein Erfolg, wenn es nur eine Noten besser werden sollte.Völlig notenunabhängig ist für mich die Freude, mein Wissen den Schülern weitergeben zu können, sie beim Lernen lernen zu unterstützen und somit ein erinnerungswürdiger positiver Punkt in ihrem Leben zu werden.Das erinnert mich sofort wieder an die Verabschiedung der letzten 12-Klässler, die mir regelrecht ans Herz gewachsen waren und die ich von dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte!