Hibiskus in herrlicher Blüte

Nun hat er bereits zum dritten Mal wunderbare Blüten gebracht, wovon gegenwärtig die größte mich einfach begeistert.______________________________________Erst gestern war ich wieder im Frauenzentrum mit den diesjährigen PC-Anfänger-Frauen zu deren erstem echten Kurs-Termin.Es ist immer wieder ein besonderes Erlebnis, diese vollen Anfängerinnen an den PC heranzuführen. Wenn auch dieser Termin fast voll dafür genutzt wurde, um allen ein privates „Zuhause“ auf ihrem Notebook einzurichten, waren alle voll dabei und saugten die ersten Informationen regelrecht auf.Zum Abschluss wurden bereits die ersten Texte geschrieben.Schmunzeln muss ich immer wieder, wenn Buchstaben gesucht werden und die Handhabung der Maus nicht so recht klappen will. Das ist ja verständlich. Und nach zwei weiteren Kursterminen werden grundsätzliche Handgriffe bereits totale Normalität darstellen, so dass der Lernfreude keine Grenzen gesetzt sein werden.