Haarsträubende Lockdown-Entscheidung

Das mag mit zunehmenden Alter wichtiger werden, was das eigene Zurechtmachen der Frisur anbelangt. Da wird der Gang zum Friseur entscheidender und auch zunehmend häufiger eine Normalität.Die im Lockdown geöffneten Supermärkte beschäftigen überwiegend Frauen. Diese stehen somit voll in der Öffentlichkeit.– und das auch noch gerade zu Weihnachten, den Feiertagen, wo darauf besonders Wert gelegt wird – von den Frauen selbst und all denen, welche die Frauen ansehen.Das können sich offensichtlich vornehmlich Männer ausgedacht haben durch unzureichendes Durchdenken!Ich möchte es bei dieser blamablen Lockdown-Entscheidungg belassen und nicht weiter schauen, wie wichtig gerade Nagelstudios für Altenheime sind.____________________________________