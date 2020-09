Guter Gedanke: „Gruppen“ // Benutzung zu oft: „Katastrophe“

Wenn man beispielsweise „Rosen“ liebt, nach einer passenden Rosen-Gruppe sucht und fündig wird, ist die Freude groß, fühlt man sich regelrecht wie in einem Rosenpark:Möchte man in die Weihnachtszeit eintauchen, kann man sich freuen beim Blick in die Gruppe:„my heimat“ hat eine ganze Reihe solcher Gruppen, in deren freudvolle Betrachtung man versinken kann.Sobald Beiträge offensichtlich zu mehrerne Gruppen passen, zeigt dies freiich, dass die Gruppen sich zu wenig unterscheiden - mitunter einige davon überflüssig sind.___________________________________Man ruft eine Gruppe auf und sieht viele Beiträge darin verankert, welche man bereits in (zu viel) anderen Gruppen auch gesehen hat.Wie kann es Beiträge geben, welche in alle Gruppen passen, die in den beigefügten Bildern angeführt sind?!Doch doch, das gibt es leider zu Hauf!Ein BürgerReporter darauf angesprochen, meinte nur:Damit wird der Sinn von „Gruppen“ zerstört. Wozu dann noch Gruppen?Wenn man Glück hat, findet man klar geführte Gruppen.Durch die Vielzahl der verdorbenen gehen diese allerdings total unter.Welcher (neue) Leser wird dann noch eine Suche nach Gruppen sinnvoll finden?!____________________________________die Einen nicht achtlos ihre Beiträge irgendwelchen Gruppen verlinken würden.die Administratoren von Gruppen unpassende Beiträge aus der Gruppe herauslöschen würden.alle BürgerReporter etwas achtsamer mit der Gruppennutzung umgingen.