„Gotha glüht“ & Herbstmarkt am Sonntag (01.10.2017) - Preisvergabe

Eine Atmosphäre, die jedes Jahr erneut die Herzen höher schlagen und auch viele Interessenten und Besucher kommen lässt!Die Umrahmung dieses Schmiedefestes durch den Herbstmarkt – einen Handwerker- und Spezialitätenmarkt, der diese Bezeichnung wieder voll verdient hatte – wertet dieses letzte Wochenende im September stets zu einem regelrechten Volksfest auf.Am Sonntag war der erste Anlaufpunkt der Untere Hauptmarkt, um das „Weindorf“ in seiner Lebendigkeit zu erleben, nachdem es am Samstagvormittag noch etwas verschlafen anzutreffen war.( ca. 03 Min )Dann aber gesellte ich mich mit zu all denen, die auf dem Buttermarkt der Preisverleihung entgegen fieberten.Einige Schmiede waren noch am Wirken. Die meisten aber fand man rundum sich miteinander unterhalten oder fachsimpeln und den Ausklang des Treffens zu genießen.Vor der Bühne waren die wohl 24 geschaffenen Stücke aufgebaut, um sie vom Publikum betrachten und bewerten zu lassen. Immerhin gab es ja auch wieder den Publikumspreis (einen Preis, den die Stadt vergibt).( ca. 04 Min – ein Schmiedestand / ein gefertigtes Schmiedestück / Dank an die Schmiede, welche liebevoll mit den Kindern schmiedeten )( ca. 10 Min – Preisvergabe)Einen wunderbaren Abschluss bildeten das gemeinsame Auftreten aller Preisträger, dann aller Schmiede und schließlich der Dank und die Anerkennung der Leistungen sowie die dankenden Worte an das zahlreiche Publikum durch den Vorsitzenden von „Gotha glüht e.V.“ Heiko Bley!( ca. 04 Min )Mit freudvoller Aussicht auf das 22. Metallgestaltertreffen Ende September 2018 schloss das diesjährige Treffen.________________________________________Blick auf den Vortag: "Gotha glüht" & Herbstmarkt am Samstag (30.09.2017)