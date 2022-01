Gegen Trübsal !

Wenn man bei solchen trüben Tagen die Sonne vermisst, einem ihre Strahlen und Wärme fehlen, gerade dann ist es wichtig, selbst ein strahlendes Gesicht zu zeigen und Freude zu verbreiten, auf diese Art und Weise selbst das Fehlende zu „ersetzen“!Nun mag sich so mancher fragen, was man machen kann, wenn einem die Lebenslust nicht förmlich aus dem Gesicht springen möchte?Da empfehle ich, einen Blick auf die Blumen im Fensterbrett zu werfen und das strahlende Aussehen ihrer Blüten in sich aufzunehmen. Danach wird man sich nicht wundern müssen, dass man im Spiegel sich selbst (zumindest etwas) strahlend erblicken wird!