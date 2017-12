Frohe Weihnacht, guten Rutsch, ausreichend Gesundheit

Wahre besinnliche und in Gemeinschaft verbrachte Stunden mögen jedem gegeben sein und im Licht der Kerzen besonders strahlen.Freilich weiß man nicht, was das neue Jahr bringen wird, ob es ein gutes wird und die Freude überwiegt. Aber alles dafür zu tun, dass es ein schönes und erfolgreiches Jahr wird, haben wir zum großen Teil selbst in der Hand.So wünsche ich allen die nötige Kraft und die menschliche Wärme in allen Überlegungen und Aktionen.Gern schreibe ich in dieses Internetportal, möchte ich vor allem meine Stadt und Thüringen bewerben mit der Schilderung des Erlebten und der Freude an meiner Heimat.