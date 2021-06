Freudige Wertschätzung am 01. Juni jeden Jahres allen Kindern in der DDR

"Kindertag"

Dieser Tag wurde in den Kindergärten hervorgehoben.In den ersten vier Klassenstufen der Schulen wurden regelrecht kleine Feste gefeiert, Girlanden aufgehängt und gemeinsame Spiele gemacht.Auch daheim in vielen Familien wurde dieser Tag begangen und den Kindern eine besondere Freude bereitet.(32 Mietparteien) geworben zu haben. Bei allen bat ich um 5 Mark, um kleine Spielzeuge / Geschenke und Girlanden zu kaufen. Alle machten ganz selbstverständlich mit – bis auf eine ältere Dame. Sie wollte lieber für den nötigen Kakaotrunk sorgen, eine große Freude, die sie damit bei den Kindern auslöste. Ein Eheparr war bereit, Kaspertheater zu spielen. Schier alle Erwachsenen bemühten sich, bei den Spielen zu betreuen oder als Schiedsrichter zu fungieren. Einige Männer ließen es sich nicht nehmen, den riesigen Wäscheplatz zu schmücken.Dass es Brause und Bratwürste gab, brauche ich sicher nicht extra zu erwähnen.Und als das Kinderfest vorüber war und viele der Kinder sich bereits zum Schlafen begaben?Da brachten zwei Männer ein kleines Bierfass, stellten Garentische und Stühle der Mieter zu einer langen Reihe zusammen, fand am Abend ein „Zusatzfest für die Erwachsenen“ statt. Gewiss wurde es etwas laut, so dass die Kinder wohl etwas länger in den Schlaf brauchten. Auf der anderen Seite waren viele so fertig, dass sie durch den Krach gar nicht gestört wurden.Wohl so 2-3 Jahre später konnte ich noch ein weiteres Mal zu einem Kinderfest am Wochenende aufrufen. Wieder war es wunderschön für die Kinder wie für die Erwachsenen.Und erneut fanden sich die „Alten“ am Abend zusammen. Da es jedoch stark regnete, wurde das Fest auf unter dem Dach verlegt. Das ging, weil der Wohnblock eine durchgehenden langen Dachboden hatte.__________________________