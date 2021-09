Fehlende Wärme

Selbst muss man zurückfinden zu spürbarer Wärme in gelebter Moral!

Ein Kind erblickt das Licht der Welt,Die es noch nicht kenntAber doch immer mehr für sehenswert hält.der Mutter und ihre NäheSind gut für sein EingewöhnenUnd von der Gesellschaft gewollt, wie ich das so sehe.Doch wenn die Eltern stets fast nur lesenUnd ihm eigenen Erleben bestätigt finden,Was alles in der Welt wieder und weiter so schlimm gewesen,Wenn überall Lärm und Gewalt vorgeführtUnd Rücksicht ein sterbendes Wort scheint,Überall steht der Mensch mitten im Geschehen,Weil aus ihm herausgeholt wird, was nur geht.Wo soll man da noch Geborgenheit suchen oder gar sehen?Rohheit und Herrschsucht, Gewalt und Gefahr,Ob in Filmen gezeigt oder in Büchern gelesen.Selbst Kaminfeuer dient Filmen als Herd von Weltbränden.Wasser wird betont gezeigt als Quelle der Angst.Wo soll diese seelische Belastung nur enden?Man kommt zu dem Schluss: Da müsste doch endlich einmal…Und man beschreibt Modelle und wartet! Auf was oder wen?(ZU 13.11.2009)