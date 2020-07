Anzeige

Falsche Sicht auf: BürgerReporter ?

In den letzten Tagen habe ich mal in „myheimat“ regelrecht herumgestöbert.

Viel Interessantes gelesen, einige neue Gesichtspunkte aber auch mir bislang unbekannte Dinge erfahren. Dann habe ich rechts die Angebote mal angeklickt, wem man „folgen“ könnte.



Gleich zuerst: Mindestens 10 BürgerReporter sind schon mitunter länger in „myheimat“ und haben bislang keinen Beitrag, keinen Schnappschuss, keinen Kommentar gesetzt. Weshalb werden sie sich angemeldet haben?



Eine Anzahl von BR, welche sich vornehmlich aufs Kommentieren festgelegt haben, gibt es auch. Sie sind in dem Sinn keine BR sondern Kommentatoren – geht ja nicht anders als über eine BR-Anmeldung.



Schnell vergeht die Zeit, wenn man sich in Beiträge hinein liest. Doch meist ist das ein Gewinn. Hier zeigen sich meines Erachtens „echte BürgerReporter“.



Diejenigen, welche vornehmlich oder auch nur Schnappschüsse einstellen gibt es auch. So schön und ausfallend wie vielleicht auch besonders selten in der Aufnahme diese einzelnen Schnappschüsse auch sind. Für mich ist das nicht das Anliegen und der Sinn eines BR, in dessen Wort ja „Reporter“ verankert ist, was ja nicht verwechselt werden sollte mit „Fotograf“.

Um da nicht missverstanden zu werden: Da und dort mal ein Schnappschuss (mit oder ohne Beschreibungstext) das ist in meinen Augen völlig okay!

Gern sehe ich mir auch Beiträge an, in denen mehrere Schnappschüsse ein Thema hervorragend beschreiben und eine regelrechte Themenstimmung ausstrahlen.



Nun ist es ja im Grunde völlig egal, was und wie der einzelne BR in „myheimat“ aktiv ist, wenn er es überhaupt ist.

Allein die Bezeichnung „BürgerReporter“ verbindet sich für mich mit Reportage oder Berichte.

