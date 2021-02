Es war einst ein kleiner Junge . .

Noch eine Nacht, dann würden die nächste in der neuen großen Wohnung geschlafen werden. Noch einmal im gewohnten Schlafzimmer zusammen mit den Eltern und der Schwester, dann – so hatte es Mutti gesagt – würde er ein eigenes Zimmer haben. Er konnte sich das gar nicht vorstellen, was es bedeutete, ein eigenes Zimmer zu haben. So freute er sich und hatte aber auch ein wenig Angst vor dem, was ihn erwarten würde.Als er aus dem Kindergarten abgeholt wurde, gings nicht heim sondern durch unbekannte Straßen fast an das Ende der Stadt. Das neue Zuhause war eine riesig erscheinende Wohnung – fast so groß wie zwei! Der Korridor bis zu seinem Zimmer empfand er als nicht enden wollend.Sein Zimmer war sehr schön, hatte frische Tapete, ein gro0es Doppelfenster und einen langen halbhohen Schrank mit einem Vorhang Und wo sollte er schlafen, wo war ein Bett? Sicher wieder im Schlafzimmer der Eltern.Doch nein! Vati zog den Vorhang zur Seite und klappte das Bett herunter! Waoh! Das war ja wunderbar. So hatte er am Tag viel Platz zum Spielen und nachts ein herrliches Klappbett. Er kam aus dem Staunen nicht heraus, konnte das alles kaum fassen.Als es Nacht wurde und es ans Schlafen ging, verschwand der kleine Junge stolz in seinem Zimmer und dort in seinem so wunderschönen Bett. Der kleine Bär mit dem Schlitz neben der Nase durfte neben ihm liegen. Ihm erzählte er, was er an diesem Tag alles erlebt hatte. Schließlich wurde er müde, fielen ihm die Augen langsam zu.Da hörte er plötzlich einen zischenden Krach, das Kinderzimmer war wie hell erleuchtet. Dann wieder Dunkelheit. Was war das? Wo war er, wo waren seine Eltern, was war zu tun? Wieder alles hell erleuchtet mit einem begleitendem Krach!Er bekam Angst, zumal er ja noch nie allein in einem Zimmer geschlafen hatte.Schnell legte er die übrigen Stofftiere neben den kleinen Bär. Weil es doch zu viele waren, lag ein Schwung unten an den Füßen. Und nach einem weiteren hellen Krach, legte er seine Kasperpuppen aufs Fensterbrett – wenn Gefahr von draußen kommen würde, sollten sie ihm Bescheid sagen.Die erste Nacht im neuen Zuhause begleitet von einem langen Wetterleuchten – das hatte ja wahrlich keiner vorhersehen können.Als der kleine Junge am Morgen munter wurde, erzählte er seiner Mutti, welche schlimme Nacht er gahabt hatte.Mit schlafverklebten Augen sagte er gewichtig, dass er die ganze Nacht kein Auge zugetan habe, weil er doch auf seine Tiere und Kasperpuppen aufpassen musste.Ja, besonders der kleine Bär hätte große Angst gehabt und sich an seine Wange fest geschmiegt.Mutti meinte, das er ganz tapfer gewesen wäre und seine Spielsachen stolz auf ihn sein könnten. Dann nahm sie ihn in die Arme. Da wusste der kleine Kerl, dass er sich nicht ängstigen brauchte, solange Mutti und Vati zwar in einem anderen Zimmer schliefen aber ja doch bei ihm waren.