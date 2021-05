Es gibt in MH nen BR aus Essen, den . . .

In seinem Leben offensichtlich nicht die ihm gebührende Aufmerksamkeit gefunden zu haben, schreibt er seit Oktober 2020 in MH.Dort hat er bereits 22 eigene Beiträge neben vor allem über 400 Schnappschüssen eingebracht.Die Fotos sind zu empfehlen und zeigen mitunter Ansichten, die sehr gut als Anregungen genommen werden können.Bei Foto-Zusammenstellungen finden sich die 22 Beiträge.Keinerlei eigenen Beitrag zu einem politischen Thema?Scheut er sich, seine eigene Meinung voran und zur Diskussion zu stellen?Dafür sind es bald 3000 Kommentare, bei denen er sich mit Vorliebe zeigt und vor allem wahrgenommen werden möchte!Dabei ist ihm die politische Thematik im Grunde egal.Kann das wünschenswert in MH sein?Um es deutlich zu machen, möchte ich von einem seiner jüngsten Kommentare ausgehend### Ich erlaube mir, zusätzlich auf den Beitrag von Frau Barbara S.### hinzuweisen (Gedenken an die Weisse Rose ! ), in dessen### Kommentarverlauf sonst eifrige Protagonisten des politischen### Kampfes ... ! ? --- thematisch, argumentativ, Gesinnungen### folgend, zum teils Frivolen, Öbszönen, Schlüpfrigen und### persönlich - namentlich Diffamierenden GREIFEN, und sich### in thematischer Absolut - Feigheit "vom Acker machen"auf diesen genannten Beitrag zu sprechen kommen:Da muss der dafür interessierte Leser allerdings mindestes über den 100. Kommentar hinweg gehen, um die „Blütenpracht“ der Kommentare des Herrn aus Essen genießen zu können.Wobei ich mich für „genießen“ entschuldigen möchte.Die Gesamtheit seiner Kommentare in diesem Beitrag erstreckt sich über nahezu 20 Din-A4-Seiten. Vieles davon sind verbale Wiederholungen.All das zeigt, wie dieser Herrn den Beitrag selbst zwar im Gespräch hält aber dieser selbst ihm schnuppe ist.______________________________________Jeder kann diesen Kommentator zu seinem Beitrag „einladen“.Wenn man ihn hat, bekommt man ihn einerseits nicht mehr los, während er andererseits mit seinen Kommentaren alles in den Schatten stellt, d.h. die anderen Kommentare können vergessen werden und der Beitrag selbst wird in seiner Bedeutung heruntergeschraubt.