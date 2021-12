Es gibt auch My-Heimat-Wünsche, die ich habe . . .

Zahlreich sind die ganz privaten Erwartungen – auch in mich selbst, meine Gesundheit, den Erhalt aller freundlichen Beziehungen zu so vielen Menschen, denen ich das bereits zum letzten Silvester gewünscht hatte, wie auch den 2021 hinzugekommenen mir wertvollen Menschen.Und, weil für mich in der Gemeinschaft des Internetportals „My Heimat“ das nunmehr zehnte Mitgliedsjahr begonnen hat, gibt es freilich auch hier Wunschvorstellungen :wieder geben, was ich in meinen Beiträgen anderen BR zeigen und nahe bringen könnte. Möchte wieder ein paar BR mehr als meine Leser haben.mich nach BR umschauen, deren Beiträge mir etwas geben und damit mein Kennen lernen neuer Wissensgebiete ermöglicht.freilich auch, wenn die Vielfalt der Meinungen in den Beiträgen und Kommentaren erhalten bleibt und die BR sich darin akzeptieren und gegenseitig verstehen.immer weniger Grund haben, an die Einhaltung der AGB erinnern oder gar eingreifen zu müssen.immer wieder eine „Tankstelle“ neuen Wissens sein und bleiben, statt hier und da „Zankstellen“ zu etablieren.__________________________