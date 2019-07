EinBlick in die Nachhilfe

Für mich ist jeder Tag eine große Freude, mein Wissen weitergeben zu können, jungen Menschen heranzuführen, wie man Probleme löst, eigenes Wissen dabei besonders hilfreich und wichtig ist, eigenes Können selbst Freude an Mathematik vermitteln kann. Mein Beitrag, sie damit auch mit vorzubereiten, spätere Lebensaufgaben erfolgreich in Angriff zu nehmen, Lösungsmethoden mit einfließen zu lassen.Wenn alle ihre Schularbeiten machen, Aufgaben lösen, neue Themen verstehen lernen wollen, ich nicht gefragt werde und still neben ihnen sitze, da versuche ich gedanklich in sie einzudringen. Da sitzen Jugendliche, die mehrere Sprachen sprechen, Geschichte und Deutsch zu ihren Lieblingsfächern zählen und ein Wissen in Physik oder Chemie haben, was mir deutlich macht, wie weit diese Fächer und mein eigenes Abitur bereits zurück liegen.In meinen ersten Jahren als Nachhilfelehrer legte ich vornehmlich mein Augenmerk eben auf das jeweilige Thema der Mathematik. Die letzten Jahre hat sich da etwas geändert, muss ich feststellen: Es gehört zur Nachhilfe auch das Kennenlernen der Freuden, Erlebnisse und auch anderen Schwierigkeiten des Jugendlichen. Die Nachhilfe, das jeweilige Zusammensein weniger Schüler in einem Kurs, bietet diese Möglichkeit und öffnet dadurch ein besseres Kennen lernen des Jugendlichen. Dies ist eine wunderbare Hilfe, meinerseits eine bessere Form zu wählen, auf den Jugendlichen einzugehen – auch nicht selten Worte zu finden, mit denen ein gemeinsam behandeltes Thema näher gebracht werden kann.So kann nicht selten ein besserer Zugang zum Wollen statt Müssen gefunden werden, die Angst vor der „verteufelten“ Mathematik genommen und eine gute Voraussetzung für bessere Noten geschafft werden.Einen meiner Erfolge erfuhr ich jüngst durch den Chef unserer Gothaer Schülerhilfe, der mich von einem Elterngespräch in Kenntnis setzte: Dabei gab ein Mädel ihrer Freude Ausdruck, wohl einen Zugang zu Mathematik gefunden zu haben. Ja, es mache ihr fast Freude. Auch die Noten wurden besser Ihre Mutti vernahm das mit sichtlichem Erstaunen über ihre Tochter und war zu Tränen gerührt.