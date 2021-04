Deutschlands Regierenden fordern aber halten sich unfähig selbst raus

AlI das wird negiert, indem eine 3. Welle der Corona-Pandemie vorgeschoben und der Bevölkerung Angst machen soll., die Pandemie zu erkennen und ihr Umsichgreifen daraus folgend eindämmen zu können.Bis heute können die Schulen keine anvisierten zweimaligen Test pro Woche realisieren. So schiebt man deren flächendeckenden Beginn immer weiter hinaus.Es kann auch keine Frage geben, ob die Schulen und Kindergären geschlossen werden oder offen bleiben.Sie müssen offenbleiben! Die Heranwachsenden brauchen die Gemeinsamkeit und das Lernen. Erwachsende sollten das nicht unterschätzen!Das flächendeckende Impfen sollte bereits vor Wochen die Praxis sein. Da aber die Beschaffung der Impfstoffe verschlammt wurde und sie nicht ausreichend vorhanden sind, geht auch dieses Ansinnen derzeit voll in die Hose.Hausärzte sollen fürs Impfen mit einbezogen werden – seit Wochen schon. Dieses Ansinnen herausgehoben wurde gleich wieder verschoben und fasst jetzt erst langsam Fuß, weil ja eben die Impfstoffe noch nicht ausreichend vorhanden sind., dass bis heute keine klare Öffnungsstrategie (inklusive möglicher wie notwendiger Verschärfungen) vorliegt.sind gängige Luftblasen und leider alltägliche Bestätigung der regierenden Hilflosigkeit!Man kann nicht über mehr als ein Jahr nur von einem Lockdown zum anderen schreiten, unbegründete Hoffnungen verbreiten, keine glasklare Öffnungsstrategie haben und die Bevölkerung zum Stillhalten verängstigen.Es glaubt niemand, dass die Regierenden wissen, was sie gegenwärtig für einen immensen Schaden anrichten!Vielleicht sterben durch einen Lockdown perspektivisch weniger Menschen am Corona-Virus. Dafür erkranken und sterben viele Menschen an Vereinsamung!________________________________Unfähigkeit ist für die gegenwärtige Politik noch gelinde ausgedrückt.