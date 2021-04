Der Kleine wollte es einfach erkunden

Eine Zeit vieler Ideen und phantasievollen Umsetzungen.Auch eine Zeit der Gedanken viele Jahre zurück.__________________________Im Schloss „Zur fröhlichen Wiederkunft“ in Wolfersdorf hatten vor einigen Jahrzehnten die Mitarbeiter der „Friedrich Schiller Universität Jena“ die Möglichkeit, Ferien zu verbringen. So auch der „Kleine“ mit seinen Eltern.Damals ging es zu weiter liegenden Ausflügen per Lastauto, auf dem hinten vier Bankreihen gesetzt waren.. Als er ihn drückte, war nix zu hören oder zu bemerken. Allerdings hielt bald der LKW an, die Rückklappe wurde geöffnet, eine Leiter angelegt – und der freundliche Fahrer gab den Startschuß, dass nun die könnten, welche mal müssten. Erstaunen ringsherum! Eine kleine Weile danach wieder das Anhalten und die Aufforderung. Nun aber schon etwas unwirsch.Als schließlich nach dem dritten Halt und der heftigen Aufforderung des Fahrers, die Eltern den „Kleinen“ zwischen sich nahmen, gab es keine Fahrtunterbrechungen mehr._______________Das Wasser um das Schloss herum war natürlich verlockend.Er sammelte in die eine Tasche seiner Lederhose eine Reihe Grashüpfer und in die andere eine Anzahl kleiner Frösche. Beide Taschen zuhaltend ging er ins Schoss und in das Ferienzimmer seiner Eltern. Dort füllte er die Schüssel für die Morgentoilette reichlich mit Wasser, während die beiden Tierarten in jeweils einem Zahnputzbecher auf den Wettkampf warteten.Zuerst waren die Grashüpfer dran. Nacheinander setzte der „kleine Mann“ sie in das Wasser und zählte, wie lange sie brauchten, um zur anderen Seite zu gelangen. Die Zählzeiten wurden notiert und abschließend gemittelt. (Könnte wohl doch mal ein Mathematiker werden?!)Das Gleiche erfolgte nun mit den kleinen Fröschen. Zurückblickend hatten wohl die Frösche gewonnen. Ein dennoch wohl hochwissenschaftlich wertvolles Wettkampfergebnis!Die Mutter des „Kleinen“ war danach etwas erstaunt, dass er sein Taschentuch in die linke Lederhosentasche steckte. Sie wusste ja nicht, dass er in der Rechten die Frösche transportiert hatte und diese erst einmal innen trocken werden sollte – später aber doch besser ausgewaschen wurde._______________Als die eigenen Kinder des beschriebenen „Kleinen“ in ebenfalls diesem Alter Unfug machten, ermahnte er sie anfangs, dass man Dies und Das nicht machen sollte.Darauf bekam er von ihnen die Antwort: „