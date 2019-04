Das ZDF kann / darf / will nicht objektiv sein !

Während im Bundestag das Rederecht nach den Prozenten der letzten Wahl eingehalten wird (konkret: LINKE vor GRÜNEN), kommen im ZDF nach CDU/CSU bzw. SPD allenfalls Erwähnungen der GRÜNEN und LINKEN vor, wobei meist (wenn überhaupt) die Bemerkungen der GRÜNEN und dann auf jeden Fall zuerst gezeigt werden.(Wohl gemerkt, lagen in den Thüringer Landtags-wahlen auch LINKE prozentual vor GRÜNEN.)Wer daraus schließt, dass ich gegen die GRÜNEN sei, hat oder will es nicht verstehen: Die Medien sollten den Wahlkampf dokumentieren und nicht nach eigenem (oder vorgeschriebenem?) Gutdünken führen – ganz gleich, welche Partei damit vorgezogen oder hinten angestellt wird.Wer auch den Schluss zieht sollte, dass die LINKE nix zu sagen hätte oder wollte, denkt das so wie er es vielleicht gerne sähe._____________________________________Dazu auch: