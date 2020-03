Corona-Virus – reißt auch den Menschen ihre Unbekümmtheitsmaske herunter

Die Medien haben von der Infektionsausbreitung informiert, so dass die weltweite Ausbreitung und damit Bedeutung dieser Gefahr deutlich wurde. Durch sie erfahren wir auch von den steigenden Ausmaßen. Das hilft, die Bedeutung bundesweit gefasster Schutzmaßnahmen zu verstehen.Natürlich sind die persönlichen Einschränkungen und zurückgefahrene soziale Beziehungen einschneidend und wahrlich nicht begeisternd. Sich diesen aber entgegenzustellen und die medizinische Sorgen in den Wind zu schlagen, ist für mich erschreckend und zeigt wenig Verständnis und schon gar keine gelebte Verantwortung.Dennoch – oder gerade bei Allem, was im Heute negativ aufbricht – kann und will ich weiter optimistisch sein und bleiben auch und besonders im Glauben an den Menschen.