BürgerReporter – Treffen ! ! ! Ja ! ! Wo ? ? Wann ? ?

So ist ein BR-Treffen für mich immer eine Lebensbereicherung!

Man lernt die Menschen, ihre Gedanken, ihre Themen kennen, was die Achtung dieser BR in meinen Augen stärkt.Außerdem ist es gemeinschaftlich schöner, Orte, Sehenswürdigkeiten, die Natur zu erobern. Auch gut, wenn der Eine oder Andere schon etwas davon gesehen hat, spezielle Kenntnisse besitzt.Fragen:### 1 ### Wo könnte man sich treffen?### 2 ### Wann könnte es sein? Welcher Monat / Wochentag?### 3 ### Wer kümmert sich um die Vorbereitung?### 4 ### Wie erfährt man, ob überhaupt Interesse besteht und wer voraussichtlich zum Treffen kommen würde?, dem WO habe ich mal drei Vorschläge angehängt.Wernigerode ist eine traumhafte Stadt, in der man viel sehen und gern verweilen kann.Quedlinburg steht da in nichts nach und ist ebenso hoch interessant.Sangerhausen lockt mit seinem „Europa Rosarium“ - kann ich mir ebenso gut vorstellen.könnte es wohl frühestens gegen Ende-August oder besser im September stattfinden.Gerne würde ich daran mitarbeiten – ganz gleich, wo der Treff stattfinden sollte. Über Beiträge zum Stand der Dinge kann die Information gesichert werden.stelle ich mir vor, dass über Kommentare zu den Beiträgen signalisiert werden kann, ob ein Ziel vorgeschlagen wird und man am Treffen teilnehmen werde. Eine Nachricht ist auch eine entsprechend taugliche Info.________________________________