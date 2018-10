BürgerReporter-Treffen des „meinAnzeiger“ am 29.09.2018

Treffpunkt 12 Uhr am Hotel „Der Lindenhof“ - und der „harte Kern“ war gekommen. War auch eine kleine Tafel für 10 BR im Hotel gedeckt, so waren wir zusammen FÜNF + Enkelin von EDÜ und Constanzes Dackel-Resie. Klein aber fein!Einige hatten abgesagt. Aber viel mehr wären es sowieso nicht geworden.Constanze war nur zum Start gekommen, weil sie Nachmittag Dienst hatte. Das zeigte aber das starke Interesse an einem BR-Treffen und dem damit verbundenen gegenseitigen Kennenlernens.Nach einem gutem Mittagessen machten wir uns auf zum „Schloss Friedenstein“, gingen dann zu den Kasematten und weiter zur Orangerie – alles bei sehr schönen Wetter.Wieder am Schloss zurück, gings weiter zum „Berggarten“, von dem aus wir zum „Bürgerturm“ hinauf durch wunderschönen Herbstwald streiften.Dort angekommen, traute ich mich nur bis zur ersten Plattform, während alle anderen bis hinauf stiegen, um die herrliche Aussicht voll zu genießen.Nun gings durch den Wald wieder zum „Berggarten“, wo wir im Freien eine Kaffeepause einlegten und das sonnige Wetter in uns aufnahmen.Es gab über die ganze Zeit zahlreiche Gespräche und vor allem den wunderbaren Genuss eines solchen Treffens.Martina beschenkte schließlich EDÜ und mich mit einem wahrlich herrlichem eigenen Kalender zum „Schloss Reinhardsbrunn“, nachdem zum Mittagessen EDÜs Enkelin bereits ein großes Geschenk bekommen hatte.Schließlich war die Zeit gekommen, dass wir auseinander gingen und alle heim fuhren.Ich schleuste EDÜ und seine Enkelin noch durch die Stadt hin zur Autobahn-Ein gutes und in allem erfolgreiches BR-Treffen war Geschichte.Doch hoffe und denke ich ganz fest daran, dass dieser Abschluss auch gleichzeitig als Start für ein weiteres BR-Treffen im kommenden Jahr zu werten ist._____________________________________