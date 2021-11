Blick auf meine gegenwärtige REHA in Masserberg

Drei Wochen REHA – na dann mal sehen, was das würde!Zweckdienliche Kurse nahm ich zwar wahr, konnte mir aber kaum vorstellen, wie sie mein Wohlbefinden positiv beeinflussen sollten.So gab es „Beckenbodengymnastik“! Den Mitmachern wurde gesagt, welchen der beiden Schließmuskel sie anspannen oder locker lassen sollten und in welcher Intensität.Ich hörte die Worte, gab sie auch den Beckenbodenschließmuskeln weiter, die allerdings offensichtlich weder zugehört hatten noch eine gewünschte Regung taten.Gut, der Afterschließmuskel machte ja noch brauchbar mit. Aber der Schließmuskel für die Blase tat nicht dergleichen. Was sollte das werden?Allerdings konnte ich den künftig verantwortlichen Blasenschließmuskel nach zwei Wochen schon wahrnehmen. Das war ja schon mal was!Heute, kurz vor der Heimreise kann ich schon erhobenen Hauptes von echten Fortschritten eerichten!Mir wurde anheim gestellt, die REHA-Zeit von 3 auf 5 Wochen zu erweitern.Das musste meine Heide mit entscheiden, das es ihr Alleinsein daheim ebenso betreffen würde.In einem Telefonat machte sie mir klar, dass ich eine derart umfassende zweckdienliche Betreuung nicht ausschlagen sollte und sie schon noch die zwei weiteren Wochen durchhalten könne!Dazu möchte ich hier nur anreißen, dass sie von allen Mitbewohnern unseres Eingangs über die ganze Zeit rührend unterstützt wurde und die mitunter der gleichzeitig kommenden Hilfe-Angebote kaum erwehren konnte!Also blieb ich 5 Wochen und musste feststellen, dass es die wohl beste Entscheidung war.Ganz davon abgesehen waren die betreuenden Schwestern, die Kräfte des Pflegedienstes aber auch die Bedienungen bei den Mahlzeiten bewundernswürdig und wahrlich voll auf die Patienten eingestellt, dass die Zeit eine wahre Freude war. Das Übrige ist das Reizklima in Masserberg bei den Anwendungen im Freien oder den eigenen Spaziergängen.REHA-Masserberg zu empfehlen - in jeder Hinsicht voll berechtigt!Hoch interessant waren die Tischgespräche, in denen ich viel über Krankheitsbilder anderer Patienten erfahren konnte.So war einem der Magen entfernt und ein Dünndarmteil zum Magen umfunktioniert worden. Auch über große Sehbehinderungen bis zur Blindheit erfuhr ist so Einiges, was mich aufhorchen ließ und mit einige Fassetten der Sehbehinderungen deutlich machte.Zahlreiche Patienten liefen mit Gehhilfen, da sie Hüft- oder Knieoperationen hinter sich hatten.Ein beeindruckende Vielfalt von REHA-Gründen!Für mich hatte ich mir vorgenommen, neben den Anwendungen und Vorträgen die Zeit zu nutzen um ganz für mich allein darüber nachzudenken, was und wie ich nach der REHA wieder in den Alltag kommen möchte, was ich noch tun will und kann oder gar neu auszuprobieren sei.Interessant, wenn man sich selbst betrachtet. Ich gehe von einem „leiseren Gang“ aus und freue mich selbstverständlich auf die Schüler der Nachhilfe wie die Weiterführung der PC-Kurse für Frauen.Auch ein BürgerReporter-Treffen 2022 würde ich gerne wieder organisieren und hoffe darauf, dass es möglich sein wird.So werde ich morgen mit neuem verhaltenen Elan die Heimreise antreten, freue mich riesig auf meine Heide und hoffe, bald im Alltag angekommen zu sein!_________________________Ganz großen Dank all denen, die mir schrieben und mir Hoffnung gaben!Auch einige Telefontae und mehrere Chats mit BR bauten mich sehr auf!Über die zahlreichen Genesungs-eMails "meiner PC-Frauen" war ich freilich besonders erfreut.Der heiße Draht zu Heide rundete mein Wohlbefinden über all die Wochen ab.