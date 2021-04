Bist Du auch stolz auf Deine Muttersprache ?

Im Radio sind überwiegend Texte in ausländischer Sprache gesungen. Diese sind möglicherweise „cool“. Die jeweiligen Mitteilungen sind mitunter „fuck“.So wunderbar es auch ist, dass junge Menschen verschiedene Sprachen sprechen, sich damit in unterschiedlichsten Ländern hervorragend verständigen, leben, lernen und arbeiten können. So schade finde ich es, dass hier daheim in Deutschland statt der Muttersprache regelrecht nach englischen Wörtern gesucht wird, um etwas ganz besonders hervorzuheben.Wenn eine Sache „cool“ ist, wird mir gesagt, dass dies eine kompakte Aussage ist, in der alles vereint ist, was sonst in einzelnen Beschreibungen nur einen Teil wiedergibt.Ist es nicht eher so, dass man etwas „cool“ benennt, weil einem aus der Vielfalt der deutschen Sprache nicht die passenden zwei bis drei Wörter einfallen, welche nicht allgemein sondern besonders treffend wären?Freilich gibt es Verallgemeinerungen auch in deutscher Sprache, wenn man zum Beispiel ein kleines Kind „süß“ findet. Im Grunde weiß damit jeder, dass es eine gute Kennzeichnung ist. Aber ebenso plakativ ist sie. Man nimmt sich einfach nicht die Zeit, es fehlen einem die treffenden Wörter, kurz zu schildern, warum und was man an dem Kind so besonders erwähnenswert findet.Andere Völker zeigen den Stolz auf ihr Land, ihr kulturelles Erbe und ihre Sprache oft so stark, dass ich mich frage, wo und wie zeigen die Deutschen ihren ebenbürtigen Stolz.