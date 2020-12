Bedurfte es 2020 der Corona-Pandemie ?

allein vor dem Hintergrund so vieler Toter und Langzeitschäden bei denen, welche Corona „überstanden“ haben!Ganz wichtig erscheint mir dievor allem in der Politik, huldigen die Medien eher der Sensationslust, als einem Hinterfragen angegangener Probleme und deren Lösungsvorstellungen, leben wir uns immer mehr auseinander auch im verbalen Umgang miteinander.Da wird fehlendes Personal in der Pflege, bei der Polizei, bei Lehrern und wer weiß nicht wo alles festgestellt. Dies zu ändern wird seitens der Bundesregierung angesprochen und sogar in Zahlen die jeweilige Problem(teil)lösung zugesagt/ festgelegt – doch woher nehmen, wenn es dafür keine Menschen gibt?Da wird nach Fachkräfte aus dem Ausland gerufen – das offensichtliche Dilemma der Schulbildung regelrecht außer Acht lassend oder gar beiseite schiebend. Einerseits fehlen Auszubildende, weil schulische Leistungen nicht ausreichen, so dass Firmen Nachschulungen anbieten müssen. Andererseits „bildet die Schule regelrecht Nachhilfeschüler“ in steigender Anzahl aus.Beklagt werden fehlende Polizei und Lehrer. Diese hat die CDU in Thüringen während ihrer Regierungszeit zurückgeschraubt, wirft der Rot-Rot-Grünen Landesregierung nun vor, nicht ausreichend für Abhilfe zu sorgen, vermeldet dafür, dass die CDU es als Regierung angehen und hinbekommen würde (reiner Wahlkampf!).wird zu oft als Redefloskel verwendet. Darüber hinaus weist dies darauf hin, dass manist!Der Föderalismus der Bundesrepublik zeigt sich als deutsche Kleinstaaterei, wenn man gegen Corona um Einheitlichkeit ringt, diese dann aber unterschiedlich aufweicht.Die Rede davon, dass wir die Inzidezzahlen herabsetzen müssen, ist richtig, zeigt aber wiederum, dass man noch nicht an einer Zukunftsvision für 2021 arbeitet.Wenn das dennoch schon geschieht, ist es nicht zu erkennen, stoßen die Medien auch nicht intensiv nach.Wenn ich nun noch den Blick auf die Tagungen des Bundestages lenke, wie diese im Fernsehen übertragen werden, dann läuft es mir kalt den Rücken herunter, wenn ich die große Teilnahmslosigkeit sehe, weil zu viele sich allein mit ihrem Handy beschäftigen, Minister fehlen, obwohl es um ihren Verantwortungsbereich geht, Debatten voll Hass und persönlicher Heraushebung sowie Parteiengezänk geprägt, dann könnte ich fast verzweifeln., dass es zahllose oft ehrenamtliche Menschen gibt, die voll im Leben stehen und sich ihrer Verantwortung stellen, lässt mich etwas hoffen,