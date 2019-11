Auto-Teddy wohl behütet

Den Auto-Hasen schenkte mir Heide 1994, als ich meine Arbeitsjahre in Kassel begann. Er klemmte stets auf meinen Fahrten unter dem Sicherheitsgurt.An viele erstaunte wie auch mitunter kopfschüttelde Menschen kann ich mich erinnern.Am meisten musste ich schmunzeln, wenn wir beide in eine Polizeikontrolle gerieten."Sie wissen, dass sie das Plüschtier nicht vorschnallen dürfen?!""Nein. Aber vielleicht sagen sie mir, wo das steht!"(Wohl denkend, dass ich einen an der Waffel habe, wurde ich kopfschüttelnd weitergewunken. / Man konnte mir leider nicht nennen, wo das Verbot stehen würde.)Und der Teddy saß danach jahrelang vorn im Auto, wo wir uns voll ins Gesicht sehen konnten.Siehe dazu vielleicht hier: