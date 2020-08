(Aus meinem Tagebuch:) Als ich einen besonderen Vogel hatte

Wir stimmten schließlich ab, den offensichtlich zahmen aber nicht richtig fliegen könnenden Vogel mit heim zu nehmen. Ein Bauer für ihn war auch fix beschafft, so dass er nun auf dem Sims der Schrankwand stand und wir uns gegenseitig bestaunten.wenn ich durch den Schnee den Aschenkasten hinaus schaffte. Da kam mir mal ein älteres Ehepaar entgegen. Als sie vorüber waren meinte die Frau „Haste gesehen, der hat einen Vogel?!“Ich drehte mich verständig lächelnd um, beide wurden rot und gingen schnell weiter. Sie meinte es ja genau so, wie es war, dachte aber wohl, dass ich es falsch verstanden haben könnte.Wenn wir auf dem Balkon (Hochparterre) saßen,. Setzte ich mich um, so lief er am Hals entlang auf die andere Schulter.Und wenn er doch mal runter rutschte und fast im Sturzflug auf den Boden klatschte, dann brauchte ich nur langsam zu gehen – er kam mir ohne zu murren hinterher gelaufen. Ging es allerdings Stufen hinauf, musste ich ihm immer etwas helfen.Auch ab und an zum Abholen meiner Frau von der Schule sund knabberte mir vor Freude über das Fahren gern am Ohr. Wenn sie einstieg, lief er allerdings von der rechten Schulter auf die sichere linke – war eben auch ein kleiner Angsthase.Einige Monate hatte ich diesen besonderen Wellensittich. Als er aber mal mit in der Küche war und von der Schulter meiner Frau in die heiße Pfanne rutschte, da war es um seine Beine und damit um den Vogel geschehen