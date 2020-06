Allein schon der wunderschöne Name „Kindergarten“

Was hat mir mein Kindergarten bleibend gegeben?

Das Haus des Kindergartens in der Jenaer Knebelstraße war wie ein kleines Märchenschloss. Der Garten drumherum ein Tummelplatz für unterschiedlichste Spielmöglichkeiten. Der Schuppen darin verbarg tolle Spielsachen, wie Indianerschmuck, Dreiräder, Sandkastenspielzeug und vieles mehr.Die Erzieherinnen waren sehr bemüht, unseren Ideen freien Lauf zu lassen und auch dafür eine Zielrichtung vorzuschlagen, durch welche einige Umwege wegfielen.Basteln, Singen, tanzen gehörten zum Tagesablauf, wobei der Abstand der Tanzenden, wie ich mich erinnere, der Armlänge entsprach – wohl dem, der lange Arme hatte.Ja, rückblickend kann ich diese Jahre als Garten des Lebens für Kinder unter dem Schutz von Erwachsenen bezeichnen, wünsche ich jedem Kind eine solche Lebensstarthilfe.„KITA“ (Kindertagesstätte) ist dem Geist der Neuzeit geschuldetes Kürzel, welches die Schönheiten des Gartens nicht erwähnt und Kinder schier zu einem sachlichen Kürzel werden lässt.viele mir unbekannte Sichtweisen und Spiele, Das gemeinsame Spielen und dabei die Achtung des Anderen, wie auch gegenseitige Unterstützung waren wohl das Wichtigste.Und mir kamen ständig Ideen, was und wie wir interessanter miteinander spielen konnten. Oft gelang es mir, die Anderen dafür zu gewinnen.ausgedacht und organisiert, nach der Wende hessischen Arbeitskollegen ein Stück des Thüringer Waldes gezeigt und auch eine Wanderung an einen Tag um „ihren Edersee“ organisiert.mit dem Ziel, dass die Programme möglichst allgemeingültig und auch von anderen Betrieben genutzt werden konnten, weil ich es als gut empfinde, wenn sich die Menschen einmal persönlich kennen lernen und auf Entdeckung gehen, die sich sonst vielleicht nur über ihre Internetbeiträge kennen.stecke ich meine Leidenschaft in die Mathe-Nachhilfe, um jungen Menschen die Mathematik näher zu bringen, vielleicht ein Verständnis dafür zu vermitteln und zu zeigen, wie anders Mathematik wird, wenn man sie selbst (vielleicht auch nur teilweise) etwas besser kann.________________________________Schließlich bin ich sehr froh und stolz, dass die Thüringer Landesregierung auf den so herrlichen Namen „Kindergarten“ so großen Wert legt! (siehe Bild)